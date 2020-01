Virusinfektion: Wie der Notfallplan in Österreich aussehen würde

Warum? Weil die Grippe, so wie wir sie kennen, die weitaus schlimmere Erkrankung ist. 1.373 Menschen starben 2018/19 in Österreich an Influenza. Die Viren sind weitaus ansteckender als das Coronavirus.

Gebiete abriegeln

Doch wie würde ein Notfallplan in Österreich aussehen? Sicherheitsvorkehrungen wie in China wären theoretisch auch hierzulande möglich. Dass Schulen geschlossen werden, wie etwa zuletzt in Tirol bei einem Grippeausbruch, kommt hierzulande relativ häufig vor. Doch auch ganze Gebiete dürften theoretisch abgeriegelt, Veranstaltungen verboten und Kranke überwacht werden. Polizei und Heer könnten zur Durchsetzung der Maßnahmen hinzugezogen werden.