VinziBett in Wien: Notschlafstelle in der Not

Das VinziBett, das jenen ein Zuhause gibt, die sonst nirgends unterkommen, steht bald selbst auf der Straße.

Im April nächsten Jahres muss die Obdachloseneinrichtung der VinziWerke in der Ottakringer Straße seine Bleibe räumen. Doch die Suche nach einer neuen Unterkunft gestaltet sich äußerst schwierig: Ein Obdachlosenquartier will kaum jemand in seiner Nähe.Vor zehn Jahren wurde das VinziBett als Notschlafstelle für Obdachlose in der Ottakringer Straße 20 in Hernals eröffnet.

45 Betten für sogenannte nicht-anspruchsberechtigte Personen gibt es dort. Also Personen, die hier keinen Anspruch auf Sozialleistungen haben, nicht krankenversichert sind und die sonst nirgends bleiben können.