Ehemaliger Obdachloser: Von der Straße in die Küche der Gruft

Wenn Leo die Gruft in der Barnabitengasse betritt, kommt er nicht weit, ohne dass ihn jemand anspricht. Den 53-Jährigen kennt hier jeder. Das liegt nicht nur daran, dass Leo für die Zubereitung und Ausgabe des Essens zuständig ist. Er hat selbst einmal auf der Straße gelebt und war in dieser Zeit oft in der Gruft, um zu schlafen und zu essen.

Etwa 400 Portionen Essen werden im Obdachlosenquartier der Caritas Wien pro Tag ausgegeben. 121.409 Mahlzeiten waren es im vergangenen Jahr.

Um 12.30 Uhr herrscht Hochbetrieb: Die Essensausgabe beginnt, die Schlange reicht weit bis in den Gang hinaus. Auch an die Fensterbretter gelehnt essen die Menschen. Mehr als hundert warten darauf, dass sie eine warme Mahlzeit bekommen. Heute gibt es Gulasch mit Brot. Viele Menschen kommen nur zum Essen und gehen danach wieder. „Mittags ist meistens der komplette Gang voll. Fast wie in einer Tapasbar in Spanien“, sagt Judith Hartweger, Leiterin der Gruft.