Caritas-Präsidenten mit Déjà-vu fordern Kurskorrektur und kritisieren Sozialhilfe

„Wir können uns einen funktionierenden Sozialstaat leisten. Was wir uns nicht leisten können, ist ohne ihn zu sein“, so Landau. „Die Abschaffung der Mindestsicherung, die Sozialhilfe neu, war ein Fehler. Die Menschen werden beschämt, und das finde ich nicht in Ordnung.“ Sein Appell an die Regierung in spe ist es, „den Zusammenhalt zu fördern und mit realen Ängsten der Bevölkerung nicht zu spielen“. Zudem fordert er, „im einstigen Land der Häuslbauer für leistbaren Wohnraum“ zu sorgen und vorzusorgen. Gegen die zunehmende Vereinsamung der Gesellschaft. „In den Niederlanden wurde das Problem bereits erkannt. Dort hat die Politik einen ’Pakt gegen Einsamkeit’ geschlossen.“