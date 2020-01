Ehemaliges Haubenlokal wird zur Sozialeinrichtung für VinziRast

Die ehemaligen Obdachlosen sollen in Mayerling in kleinen Wohneinheiten leben, die durch Gemeinschaftsräume ergänzt werden. Durch die Arbeit am Land will man ihnen auch ihr Selbstwertgefühl wiedergeben, so Kerres.

Alexander Hagner, der für den Umbau zuständige Architekt, sieht vor allem in den Bauabschnitten aus verschiedenen Zeiten eine Herausforderung. „Es ist schon heftig, was wir da an Bestand haben. Etwas aus den 60er-Jahren, aus den 90ern, aus den 2000ern“, so Hagner. Wesentlich sei auch eine neue Heizung: „Wir wollen auf Hackschnitzelheizung umstellen.“

Für die künftigen Bewohner des alten Luxushotels soll die Einrichtung zudem nicht befremdlich wirken, so Hagner. „Wir wollen das so herrichten, dass wir den Menschen wirklich ein neues Zuhause bieten. Ich finde, das ist ein fantastisches Projekt.“ Noch ist unklar, wie viele Personen dort Platz finden.