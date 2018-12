Erste Bewohner bezogen das neue Wiener VinziDorf

Bier und Wein sind im VinziDorf erlaubt, Spirituosen nicht. „Die meisten Menschen, die uns kommen, haben auch ein Suchtproblem“, sagt Wanderer. Viele würden weniger trinken, seit sie im VinziDorf wohnen. Aus dem Leben will an diesem Tag keiner so recht erzählen. Für viele ist die Vorweihnachtszeit besonders hart. Die Freude darüber, eine Wohnung gefunden zu haben ist groß, der Schmerz, dass die Familie nicht für einen da ist, mitunter auch.

Im Gasthaus versieht auch Brigitte Knöbl ihren Dienst. Die 85-Jährige hilft beim Frühstück, wischt zwischendurch auf und tut auch sonst, was sie kann. „Im Sommer helfe ich freiwillig in der Kantine am Tennisplatz und im Winter war mir eh fad“, erzählt sie. „Man kann schon auch was für die Allgemeinheit tun."