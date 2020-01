Obdachlosenhilfe: Ein warmer Ort an kalten Tagen

Jene am Kardinal-König-Platz in Hietzing ist jeden Freitag geöffnet. Schon vor 10 Uhr wollen die ersten hinein. In Wien hat es an diesem Vormittag minus 2 Grad. In der Wärmestube steht schon das Frühstück bereit. Aufstrichbrote mit Gemüse gibt es an diesem Tag. Auch Briochekipferl, Bananen, Mandarinen, Kaffee, Tee und alkoholfreier Punsch.