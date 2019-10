Obdachlos im Winter: Nachbarschaftshilfe für EU-Bürger

Das hat vor allem mit dem restriktiven Umgang mit Obdachlosen in diesen Ländern zu tun. In Ungarn etwa ist Obdachlosigkeit per Gesetz verboten. Zwei Mal darf eine obdachlose Person auf der Straße angetroffen werden, dann folgen 90 Tage Haft.

In der Slowakei gibt es für obdachlose Menschen kaum Unterstützung, Roma und Sinti sind starker Diskriminierung ausgesetzt. Deshalb machen sich viele im Winter auf den Weg nach Wien.