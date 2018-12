Obdachlosigkeit: Wien springt für östliche Nachbarstaaten ein

Auf einen Rollator gestützt schiebt sich Piotr (60) in sein Zimmer, in dem vier Stockbetten und ein kleiner Tisch stehen. Piotr kann nach einer Erkrankung das Kurzzeit-Wohnen in der sogenannten Zweiten Gruft der Wiener Caritas in der Lacknergasse (Währing) in Anspruch nehmen. In diesem Bereich werden ausschließlich nicht-anspruchsberechtigte Obdachlose aufgenommen, meist kommen sie aus benachbarten EU-Ländern. Nicht-Anspruchsberechtigte sind nicht versichert und haben hier keinen Anspruch auf Sozialleistungen. Aber sie finden in Wien Unterschlupf. In der Zweiten Gruft können sie für bis zu drei Monate nächtigen und werden betreut.