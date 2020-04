Vierjährige nach Fenstersturz in Wien-Liesing gestorben

Laut Angaben der Polizei waren in der betreffenden Wohnung die Eltern sowie mehrere Verwandte anwesend. Ein Zeuge sagte, das Mädchen hätte ein angelehntes Fenster aufgedrückt. Als es sich anlehnen wollte, sei das Kind gefallen. Die Rettungskräfte mussten nach der Versorgung der Vierjährigen auch einige Familienmitglieder behandeln. Die Polizei prüft den Vorfall.

Dritter Fall binnen einer Woche

Erst am Mittwoch stürzte in Wien-Penzing ein zweijähriges Mädchen beim Spielen aus einem Fenster im ersten Stock eines Wohnhauses. Das Kind erlitt schwere Kopfverletzungen. Es wurde von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Das Kind sei laut Angaben der Ärzte auf dem Weg der Besserung.

Weiterhin im künstlichen Tiefschlaf und in einem kritischen Zustand ist eine Siebenjährige, die vergangenen Freitag in Wien-Währing aus vier Metern in die Tiefe stürzte. Die Eltern sollen ihre drei Kinder im Alter von zwei, vier und sieben Jahren allein in der Wohnung gelassen haben, während sie einkaufen fuhren. Sie wurden angezeigt.