Lebensgefahr: Siebenjährige stürzt aus Fenster

Am Freitag ereignete sich in Wien-Währing ein folgenschwerer Unfall. Laut ersten Ermittlungsergebnissen der Wiener Polizei, dürften die Eltern ihre drei Kinder im Alter von zwei, vier und sieben Jahren alleine in der Wohnung gelassen haben, während die beiden zum Einkaufen gingen. Die Kinder wollten den beiden aber folgen und bemerkten, dass die Eingangstüre versperrt war. Deshalb versuchten sie ihren Eltern über ein Fenster zu folgen.

Polizei als Ersthelfer

Das sieben Jahre alte Mädchen stürzte dabei rund vier Meter in die Tiefe. Durch den Aufprall erlitt sie Verletzungen im Hals- und Kopfbereich. Die Polizei war nur kurze Zeit später vor Ort und versorgte das Mädchen, bis die Wiener Berufsrettung eintraf. Das Kind wurde ins Krankenhaus gebracht und befindet sich derzeit in Lebensgefahr. Die Eltern wurden angezeigt.