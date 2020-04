Verdächtige sollen Jugendlichen mit Waffe bedroht haben

Am Donnerstagabend ging ein 16-Jähriger zur Polizei um Anzeige gegen zwei Männer zu erstatten. Er erzählte, dass die beiden ihn im Zuge eines Streits mit einer Faustfeuerwaffe aus dem Auto heraus gedroht hatten. Der Vorfall trug sich in der Ottakringer Straße in Wien-Ottakring ab.

Drogen und Waffe gefunden

Die Polizei machte sich sofort auf den Weg zum Ort des Geschehens und konnten kurze Zeit später das abgestellte Fahrzeug lokalisieren. Personen befanden sich aber keine mehr im Auto. Bei einer Durchsuchung wurden eine Faustfeuerwaffe mit scharfer Munition, eine geringe Menge Suchtgift und mehrere Dokumente sichergestellt. Schließlich konnten zwei kosovarische Staatsangehörige (34, 37) als Tatverdächtige namentlich ausgeforscht werden.

Die Ermittlungen laufen.