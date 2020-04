Lebensretter: Polizei befreit kranken Mann aus Auto

Am vergangenen Dienstag wurden Beamte der Polizeiinspektion Pasettistraße zu Lebensrettern: Am Handelskai in Wien-Brigittenau fiel den Polizisten ein stehendes Auto auf, in dem sich eine reglose Person befand. Kurzerhand schlugen die Polizisten die hintere, rechte Seitenscheibe ein und zogen den 51-jährigen Mann aus dem Wagen.

Sofort begannen die Beamten mit der Reanimation, dabei verwendeten sie auch einen Defibrillator. Als die Rettung eintraf, war der Mann schon wiederbelebt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zuletzt befand sich der Mann schon wieder in einem stabilen Zustand, heißt es von der Polizei.