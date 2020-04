Fenstersturz: In Penzing wurde ein Mädchen schwer verletzt

Vorfall von vergangener Woche: Mädchen weiter im Koma

Erst am vergangenen Freitag kam es in Wien-Währing zu einem ähnlichen Unfall. Ein Mädchen stürzte vier Meter aus einem Fenster eines Wohnhauses in die Tiefe. Es schwebt weiterhin in akuter Lebensgefahr. Nach Angaben der Mediziner befindet sich die 7-Jährige im künstlichen Tiefschlaf. Die Eltern sollen ihre drei Kinder im Alter von zwei, vier und sieben Jahren allein in der Wohnung gelassen haben, während sie einkaufen fuhren. Das Mädchen dürfte aus dem Fenster gefallen sein, als sie ihnen folgen wollte. Sie wurden angezeigt.