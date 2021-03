Verkehrsberuhigung: Sima und Figl wollen Wiener City mit Kameras überwachen

Zweitens lernt Sima aus Hebeins Fehlern – und nutzt sie weiter für Kritik an der Grünen. Etwa wenn sie sagt: „Meine Vorgängerin hat Dinge versprochen, die nicht eingehalten werden konnten.“

Sima will sich das einmal nicht vorwerfen lassen müssen. Deshalb nimmt die SPÖ-Politikerin auch in Kauf, dass es – Stichwort Studie und Ministerium – noch geraume Zeit dauern wird, bis sie mit Figl ihre neue Version eines Fahrverbots in der City präsentieren kann.

Projekte zur Überbrückung

In der Sache untätig bleiben wird sie bis dahin aber nicht: Gemeinsam mit dem 1. Bezirk sucht sie derzeit einzelne Straßen und Plätze, die bereits in naher Zukunft verkehrsberuhigt werden könnten. Bekommt die City also bald neue Fußgänger- und Begegnungszonen?