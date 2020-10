Verhandlungen gestartet: In zweieinhalb Wochen zu Rot-Pink

Was passiert in den acht Untergruppen?

In den Untergruppen erfolgt die eigentliche Detailarbeit der inhaltlichen Verhandlungen. Es gibt insgesamt acht: „Leistbare Stadt“ (u. a. Wohnen), „Lebenswerte Klimamusterstadt“, „Moderne Stadt – Smart City“, „Stadt des Wissens – Bildung“ , „Stadt der Arbeit – Arbeit und Wirtschaft“, „Sozialer Zusammenhalt“ (Soziales, Gesundheit, Generationen), „Respektvolles Miteinander“ (u.a. Integration) und „Transparente Stadt“. Ziel ist es, dass sich alle acht Gruppen diese Woche noch zu einer ersten Runde treffen. Der weitere Fahrplan steht laut Verhandlerkreisen noch nicht fest. Er hänge aber auch vom Fortschritt in den jeweiligen Themenfeldern ab. Man geht davon aus, dass einige Gruppen mitunter parallel verhandeln werden. Die jeweiligen Ergebnisse werden von den Untergruppen an die Kernteams gemeldet.