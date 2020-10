Vandalen färbten Karlsplatz-Teich grün ein

Dieser muss nun ausgelassen werden. Die nötigen Arbeiten begannen bereits am Donnerstag und sollen in den nächsten Tagen abgeschlossen sein, sagt die Sprecherin. Um welche Substanz es sich bei der Farbe genau handle, war am Donnerstag noch nicht klar. Noch müsse eine Probe gezogen werden.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art: Bereits 2017 hatten Unbekannte das Wasser beim Hochstrahlbrunnen auf dem Schwarzenbergplatz eingefärbt.

Kritik an der Stadt

Die ÖVP Wieden nimmt den Vorfall zum Anlass, die Stadt Wien zu kritisieren. Parteichef Johannes Pasquali sieht einen Zusammenhang mit den jüngsten nächtlichen Menschenansammlungen auf dem Karlsplatz: „Bis dato sind der Stadt die illegalen Partys und die täglichen Müllberge völlig egal. Man fühlt sich nicht zuständig und ist auch nicht gewillt zu handeln. Was braucht es noch alles, bis die Stadt und der Bezirk reagieren?“