Zwischen 10 und 14 Personen – so viele Menschen hat der Karlsplatz einst dahingerafft. Pro Woche.

Das war Ende der 80er-, Anfang der 90er Jahre, als es in Wien noch keine Substitutionstherapie gab und hoch dosiertes Heroin in Umlauf kam. Drogensüchtige wussten nicht, wie stark der Stoff war, den sie sich spritzten. Viele starben an einer Überdosis.