Party im Resselpark eskaliert: Polizisten ziehen ihre Waffen

Immer wieder geraten Karlsplatz und der angrenzende Resselpark in letzter Zeit als neue Party-Hotspots der Jugend in die Schlagzeilen. Nachts patrouilliert dort täglich die Polizei. Meist geht es dabei um kleine Delikte wie etwa Lärmbelästigung. So war es auch in der Nacht auf Mittwoch, doch bei diesem Einsatz zogen die Beamten sogar ihre Dienstwaffen.

Um drei Uhr in der Früh wurde die Polizei in den Resselpark gerufen. Eine Gruppe trank dort Alkohol und spielte mit einem Bluetooth-Lautsprecher laute Musik ab. Wegen der Lärmbelästigung ersuchten die Polizisten die Anwesenden, die Musik leiser zu machen. Doch die Personen zeigten sich laut Polizeisprecher Paul Eidenberger „unkooperativ und renitent“. Die Musik sei sogar noch lauter gedreht worden.