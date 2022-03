UVP abgeschlossen: Grünes Licht für Ausbau der Wiener Verbindungsbahn

Das derzeit wohl umstrittenste Wiener Bahnprojekt, der Ausbau der Verbindungsbahn, ist umweltverträglich. Zu diesem Schluss ist nun offenbar das Umweltministerium nach einer monatelangen Prüfung des Vorhabens gekommen.

„Das ist ein Meilenstein in der Projektentwicklung. Das Projekt wurde seitens des zuständigen Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) eingehend und ausführlich geprüft und jetzt sind wir in der glücklichen Lage einen positiven Bescheid vor uns zu haben“, teilte Gerhard Schmid, Gemeinderat und Chef der SPÖ Hietzing, in einer Aussendung mit.

Demnach wurde der positive Bescheid der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) am Mittwoch veröffentlicht. Begonnen hat das Verfahren, wie berichtet, im Oktober 2020, die Vorbereitungen laufen bereits seit 2016.

Umstrittene Hochtrasse

Ziel des Projekts ist es, auf der S-Bahn-Strecke von Aspern über den Hauptbahnhof bis Hütteldorf einen 15-Minuten-Takt herzustellen.

Damit querende Autos nicht ständig vor geschlossenen Schranken stehen, wollen die ÖBB die Züge zwischen der Wientalbrücke bei der Auhofstraße und der Hietzinger Hauptstraße über eine Brücke führen. Zwei Haltestellen kommen neu dazu, zwei werden modernisiert.