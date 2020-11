Wiener Verbindungsbahn: Kritiker rüsten für Umweltprüfung auf

„Anschließend wird die UVP kundgemacht“, sagt Stephan Messner. Er ist Rechtsanwalt und einer der Vereinsgründer. Auf die Kundmachung müssen all jene vorbereitet sein, die in dem Verfahren mitreden wollen – also auch der Verein.

Stellungnahmen ab März

Damit er Parteistellung habe, müsse er binnen sechs Wochen ab Kundmachung der UVP Unterschriften von 200 Personen sammeln, die seine Bedenken zu dem Projekt teilen.

Diese Kritikpunkte kann der Verein dann in Form einer Stellungnahme vorbringen. Möglich sein werde das voraussichtlich von Anfang März bis Ende April 2021, heißt es auf KURIER-Nachfrage aus dem Ministerium.

Ortsbild und Güterverkehr

„Es geht jetzt darum, Argumente zu sammeln und alles vorzubereiten, damit wir schnell die nötigen Unterschriften zusammen haben“, sagt Messner.