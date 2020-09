Ursula Stenzel sieht sich als Joe Biden der Wiener Innenstadt

Würde sie es tatsächlich schaffen, den Posten des Bezirksvorstehers Innere Stadt zurückzuerobern, wäre sie beim nächsten regulären Wahltermin 80 Jahre alt. Ursula Stenzel, FPÖ-Spitzenkandidatin für den 1. Bezirk, schreckt diese Vorstellung nicht: „Das Alter ist kein Kriterium“, betont die derzeitige FP-Stadträtin. „Joe Biden ist sogar drei Jahre älter als ich. Und er traut sich sogar zu, US-Präsident zu werden.“

Solche Ambitionen lässt Ursula Stenzel bei der Präsentation ihres Programms für die Innere Stadt nicht durchblitzen, die passenderweise am Dienstag just an ihrem 75. Geburtstag angesetzt wurde. Wobei die sonst so wortgewandte und streitbare Ex-Bezirksvorsteherin zu ihren inhaltlichen Vorstellungen eher wortkarg und unkonkret blieb: Die City dürfe keine Geisterstadt werden, sondern müsse ein lebenswertes Zentrum bleiben. Ersteres drohe, weil aufgrund der Corona-Pandemie so viel Angst geschürt werde.

Gegen Partys am Donaukanal

Wobei lebenswert bei Stenzel nicht gleichbedeutend mit übertriebener Lebendigkeit ist: „Es darf jetzt wegen Corona keine wilde Partyszene entstehen, wie wir es am Donaukanal schon erleben. Mit Bier-Schwarzmarkthandel und Drogenhandel.“