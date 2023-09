Ungewisse Heumarkt-Pläne: Wiener ÖVP fordert Aufklärung zu Gebäudehöhe

Bei der Wiener ÖVP sowie im ersten Bezirk wird gerätselt, wie hoch das umstrittene Heumarkt-Projekt nun tatsächlich werden soll. Hintergrund ist die Entscheidung der UNESCO, dass Wien aufgrund des Projekts auf der - sogenannten roten - "Liste des gefährdeten Welterbes" bleibt.

Erst im Juni hatte die Wertinvest als Projektwerber neue Pläne vorgestellt, wonach die lang diskutierte „Wohnscheibe“ statt 75 Metern nur 56,5 Meter hoch werden soll.

Im Vorfeld der UNESCO-Sitzung wurde eine "bis dato unbekannte Projektvariante an der Öffentlichkeit vorbei" an die Welterbehüter übermittelt, wie es in einer dringlichen Anfrage der ÖVP an Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) heißt.

