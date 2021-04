UNESCO-Absage an „Plan B“ zum Heumarkt: Immer noch zu hoch

Jenes neue Baukonzept für den Heumarkt, mit dem die SPÖ die Welterbe-Hüter der UNESCO eigentlich besänftigen wollte, hat nun genau das Gegenteil bewirkt: Es regt auf – und zwar sowohl Vertreter der UNESCO als auch solche aus der Politik.

Um Wiens Welterbe-Status zu retten, der durch den Heumarkt-Umbau in Gefahr ist, hat die Stadt 2019 bekanntlich ein neues Baukonzept für das Areal vorgestellt, den „Plan B“. Und zwar in Abstimmung mit Michael Tojner, dem das Gelände gehört und der es bebauen will.

Details dazu blieb man aber schuldig: Der geplante, 66 Meter hohe Wohnturm – an dem sich die UNESCO besonders stört – sei gestrichen, hieß es. Um diesen Verlust auszugleichen, werde der ebenfalls vorgesehene Hotelblock aber höher. Wie hoch genau, verriet man nicht.

Seit gestern ist klar: Der Hotelblock soll exakt 55,2 Meter hoch werden. Das geht aus geheimen Unterlagen vor, die dem KURIER vorliegen.