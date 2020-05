"Unanständige Vereinsförderungen" durch die Stadt Wien

Massiven Erklärungsbedarf in Sachen „Modern Society“ orten aber auch die Freiheitlichen, die die U-Kommission einberufen haben: Über Jahre hinweg seien in den Jahresabschlüssen Mieteinnahmen fälschlich als öffentliche Zuschüsse dargestellt worden. „Es ist seltsam, dass dieser Fehler von der MA5 (Finanzwesen, Anm.) all die Jahre übersehen wurde“, sagt FP-Klubchef Toni Mahdalik. „Uns ist er nach kurzem Aktenstudium aufgefallen.“ Auch dazu werde Griebler sich äußern müssen.