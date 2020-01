Parteinahe Vereine: Skurrile Wortspiele in der U-Kommission

FPÖ-Klubobmann Toni Mahdalik kann das nicht nachvollziehen: „Es geht hier um enorme Summen an Steuergeld und es ist völlig egal, welches Mascherl man ihm umhängt.“ Er wirft der SPÖ vor, Ungereimtheiten in dem Verein aus ihrem engen Umfeld vertuschen zu wollen. „Da haben wohl einige Dreck am Stecken, sonst würde man nicht solche Winkelzüge versuchen.“ Er fürchtet auch bei der weiteren Arbeit der U-Kommission ähnliche Konflikte. Auch beim Verein der „Freunde der Donauinsel“ habe man bereits zu ähnlichen Ausflüchten gegriffen.