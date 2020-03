Chorherr: „Mein nicht gelebtes Leben kann ich nicht beurteilen“

Die Gemeinderäte der Opposition konnte das freilich wenig überzeugen. Sie wollten lieber wissen, warum der Verein insgesamt 550.000 Euro an Fördergeldern bekommen hat, obwohl er nicht imstande war, ordentliche und vollständige Abrechnungen zu übermitteln. Das hatte auch der Stadtrechnungshof bemängelt.

„Wir waren drei ehrenamtliche Mitarbeiter im Verein. Die Priorität lag auf der Finalisierung der Projekte und nicht auf Abrechnungen, die bis aufs letzte Komma formuliert sind“, beteuerte Chorherr, der zugleich auf die schwierigen Verhältnisse vor Ort in Südafrika hinwies. „Hätte wir alles gemacht, was heute verlangt wird, hätten wir zwei Drittel der Projekte nicht umsetzen können. So wurde aber alles gebaut, wie in den Anträgen beschrieben.“ Obendrein sei kein Cent der Fördergelder zweckentfremdet worden.

Einbremsen musste der Vorsitzende die Mandatare David Ellensohn und Martin Margulies, die ihren Ex-Parteikollegen mit Inbrunst verteidigten und lieber die jüngsten Skandale rund um FPÖ-Vereine thematisieren wollten.