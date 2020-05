Eine fiktive Spende für die Wiener ÖVP

Statt wie üblich im etwas stickigen Hinterzimmer im Arkadenhof durften die Gemeinderäte am Donnerstag in imposantem Ambiente Platz nehmen: Die erste Sitzung der U-Kommission zur Finanzierung parteinaher Vereine seit Beginn der Corona-Krise wurde in die Volkshalle des Rathauses mit ihrem neogotischen Gewölbe verlegt. Dort ist Platz genug, damit sich die Abgeordneten nicht zu nahe kommen. Auch der Zugang für Besucher wurde streng reglementiert.

Inhaltlich ging es dieses Mal um den Verein „Wiener Kulturservice“. Er veranstaltet gemeinsam mit der SPÖ das Donauinselfest, das 1.-Mai-Fest im Prater sowie diverse Grätzelfeste. Dafür bekommt er pro Jahr 1,8 Millionen Euro an städtischen Fördergeldern überwiesen. Da es sich dabei um SPÖ-Veranstaltungen handelt, ergibt sich dadurch eine gewisse schiefe Optik: „Der offensichtliche Zweck des Vereins ist, als Trägerorganisation für die SPÖ die Subventionen für die Veranstaltungen entgegenzunehmen“, formuliert es die FPÖ, die die U-Kommission beantragt hatte.

"Kein Geldgeber"

Dazu musste am Donnerstag Kurt Wimmer, Präsident des Vereins und ehemaliger SPÖ-Bezirksvorsteher in Margareten, aussagen. Man finanziere ausschließlich den künstlerischen Bereich, betonte er. „Der Verein ist in keiner Form Geldgeber für SPÖ-Veranstaltungen.“ Daher kenne man auch keine Gesamtkalkulation des Festes, meinte er auf den Vorhalt, dass der Rechnungshof eine solche urgiert habe. Man habe keinen Einblick in die Bücher der SPÖ oder in jene der Agentur, die als weiterer Mitveranstalter auftrete.