Überfall auf Ordensbrüder in Wien Floridsdorf Ende 2018 wohl geklärt

Am 27. Dezember 2018, ausgerechnet in der ruhigen Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, ist ein bislang noch unbekannter Täter in die Räumlichkeiten des De-La-Salle-Ordens in Wien Floridsdorf eingedrungen.

Die Ordensbrüder wurden über Stunden hinweg gefesselt, geknebelt und misshandelt. Durch Tritte, Schläge und Stöße wurden fünf verletzt, ein 68-Jähriger sogar lebensbedrohlich. Einem sollen sogar Worte in die Haut geritzt worden sein.

"Klärung aufsehenerregender Kriminalfall"

Nun meldete sich am Montagmorgen die Landespolizeidirektion Wien zu Wort. Mit einer Aussendung unter dem Titel "Klärung aufsehenerregender Kriminalfall" kündigte die LPD für 10 Uhr am Montag eine in den Räumlichkeiten am Schottenring eine Pressekonferenz anlässlich der Klärung eines schweren Raubes an.

Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, der Leiter des Ermittlungsdienstes des Landeskriminalamts Wien, Oberst Michael Mimra, sowie Chefinspektor Helmut Pöttler werden die Ermittlungsergebnisse bekanntgeben. Dem Vernehmen nach handelt es sich eben um jenen Überfall auf die Ordensbrüder der Schulbrüder in Wien-Floridsdorf.