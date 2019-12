Ein Jahr danach: Das Phantom von Strebersdorf

Die Schulbrüder in Österreich

Missbrauchsvorwürfe. Die Geschichte des römisch-katholischen Ordens der Schulbrüder in Österreich geht auf das Jahr 1857 zurück, als acht Brüder aus Deutschland nach Wien kamen und ihnen die Leitung des k. k. Waisenhauses in der Boltzmanngasse in Wien-Alsergrund übertragen wurde. Von hier aus verbreitete sich die Kongregation in der gesamten österreichisch-ungarischen Monarchie.

Aus den Schulen der Schulbrüder wurden in den 1990er-Jahren die „De-La-Salle“-Schulen, die in einem internationalen Netzwerk untereinander verbunden sind. Die Ordensleitung der Provinz Zentraleuropa befand sich bis Mai 2018 in Strebersdorf und ist nun in Pildesti in Rumänien. 2007 wurde das 150-jährige Wirken der Schulbrüder in Österreich gefeiert. Am Standort Strebersdorf befindet sich ein Kindergarten, eine Volksschule, eine kooperative Mittelschule, ein Gymnasium und ein Gästehaus.

Zuletzt geriet die Schule in Strebersdorf in die Schlagzeilen, als es vor mehreren Jahren schwerwiegende Vorwürfe gab. Es ging damals um sexuellen Missbrauch, die Vorwürfe reichten bis hin zur Vergewaltigung von Schülern und beschäftigen auch die Klasnic-Opferschutzkommission.