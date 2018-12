Überfall auf Kirche: "Von reiner Gewalttat bis Raubüberfall alles möglich"

Am Tag nach dem Raubüberfall in der Klosterkirche Maria Immaculata in der Anton-Böck-Gasse in Wien-Floridsdorf ist es ruhig am Tatort. Nur wenige Menschen sind auf der Straße zu sehen, der KURIER trifft aber Caroline und Michael Pichler. Das Mädchen geht in die De La Salle Schule, die zu der Kirche gehört. Vater und Tochter sind am Freitagvormittag gekommen, weil sich Caroline versichern wollte, dass es den Ordensbrüdern gut geht. Die Schulbrüder sind ihre Lehrer. „Wir haben uns Sorgen gemacht“, sagt Caroline.