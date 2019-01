Nach Überfall: Noch keine Messe, aber Schulbetrieb

„Wir vertrauen darauf, dass die Polizei die Ermittlungen bald positiv abschließen kann“, heißt es in dem Schreiben, das am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien an die zur Klosterkirche gehörige De La Salle Schulgemeinschaft erging. Der Schulbetrieb am Strebersdorfer Campus startete am Montag ganz normal und soll durch den Überfall auf die Schulbrüder am 27. Dezember nicht beeinflusst werden.

Weiters wird in dem Schreiben informiert, dass mittlerweile alle verletzten Ordensbrüder das Krankenhaus verlassen konnten. Sie würden sich auf dem Weg der Besserung befinden. Der Schulverein bedankt sich außerdem bei den Einsatzkräften „für ihr rasches Eingreifen“. Man hoffe weiterhin auf „raschestmögliche Aufklärung“.