Überfall in Klosterkirche: So sieht der Verdächtige aus

Nach dem mysteriösen Überfall am 27. Dezember in der Klosterkirche Maria Immaculata in Wien-Strebersdorf dürfte nun bekannt sein, wie der Täter ungefähr ausgesehen hat. Der Unbekannte verletzte fünf Schulbrüder und stahl ihnen Bargeld. Die Spurenauswertung ist nach wie vor am Laufen: Vier der sechs Opfer wurden bereits einvernommen. Der fünfte Schulbruder soll morgen befragt werden, der sechste erst nächste Woche.

Die Polizei geht aber weiterhin von einem Raubüberfall aus, da der Täter alle Räume der Ordensbrüder durchsuchte. Einzelne Vernehmungen sowie die genaue Aufstellung der gestohlenen Gegenstände stehen auf Grund des Gesundheitszustandes der Opfer aber noch aus. Mit Hilfe eines Opfers konnte nun ein Phantombild des mutmaßlichen Täters erstellt werden.