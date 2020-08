Überfall auf Strebersdorfer Ordensbrüder jetzt in Kriminalserie

Es war ein haarsträubendes Verbrechen, das in der sonst ruhigen Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr für Aufregung sorgte: Am 27. Dezember 2018 drang ein unbekannter Täter über die Kirche in die Räumlichkeiten des De-La-Salle-Ordens in Wien-Strebersdorf ein. Dort brachte er sechs Ordensbrüder in seine Gewalt. Fesselte, knebelte und misshandelte sie. Ein Geistlicher wurde sogar lebensgefährlich verletzt. Mehr als eineinhalb Jahre später wird der Fall in der Sendung "Aktenzeichen XY Ungelöst" noch einmal aufgerollt.