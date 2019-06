Nach Überfall auf Schulbrüder: Sehr hohe Belohnung ausgesetzt

Der Tatablauf:

Laut bisherigem Ermittlungsstand sollen der oder die Täter am 27. Dezember 2018 durch den Bereich der Kirche Maria Immaculata in das Gebäude eingedrungen sein, indem sie ein abgesperrtes Gittertor überstiegen haben. Außerdem war eine Faustfeuerwaffe im Spiel. Zum Zeitpunkt des Eindringens waren allerdings noch keine Ordensbrüder anwesend.

Als nach und nach verschiedene Brüder allein in die Kirche kamen, erfolgten etwa zwischen 12:30 und 16 Uhr in verschiedenen Zeitabständen die Übergriffe, wobei die Opfer auf ungewöhnlich brutale Art und Weise durch Schläge und Tritte niedergeschlagen wurden. Es erfolgten auch Misshandlungen in einem nahegelegenen Büroraum.