U-Kommission zur Causa Wien Energie startet am 2. Dezember

Grünes Licht für die U-Kommission zur Causa Wien Energie: Laut dem Gutachten, das die drei Vorsitzenden des Gremiums erstellt haben, ist der Einsetzungsantrag der Opposition in Teilen zulässig. Gemeinderatsvorsitzender Thomas Reindl (SPÖ) schließt sich der Experten-Meinung an. Somit steht dem Start der U-Kommission nichts mehr im Wege.

Der Antrag wird in der kommenden Gemeinderatssitzung am 24. November debattiert, eine formelle Abstimmung ist dabei aber nicht mehr erforderlich. Am 2. Dezember erfolgt dann die konstituierende Sitzung der U-Kommission, kündigt Reindl gegenüber dem KURIER an.