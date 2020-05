U-Kommission zu Vereinen: Vorsitzender ortet Zustände wie in Nordkorea

Unterwartet hitzig verlief am Donnerstag die Sitzung der U-Kommission zur Finanzierung parteinaher Vereine. Konkret ging es um den ÖVP-nahen Verein „Modern Society“, der wie berichtet in den vergangenen Jahren jeweils Fördermittel der Stadt in der Größenordnung von mehreren Zehntausend Euro erhalten hatte. Vor allem FPÖ und NEOS fragen sich allerdings, wofür eigentlich genau.