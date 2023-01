Toter nach Sex-Date: Prozess um Vergewaltigung mit Todesfolge

Am Freitag hat sich ein 52-Jähriger wegen Vergewaltigung mit Todesfolge, Missbrauchs einer wehrlosen Person und schweren Raubes am Wiener Landesgericht verantworten müssen. Im zentralen Punkt der Anklage wurde ihm vorgeworfen, in der Nacht auf den 1. Oktober 2021 in seiner Wohnung in Penzing einen 43 Jahre alten Mann mit Gewalt zur Duldung des Beischlafs genötigt und letzten Endes getötet zu haben, indem er ihm eine Überdosis Liquid Ecstasy intravenös verabreichte.

Der 13-fach Vorbestrafte bekannte sich eingangs der Verhandlung „nicht schuldig“. Es handle sich um eine „dumme Aneinanderreihung vom Umständen, dass der zu Tode gekommen ist“, sagte Verteidiger Manfred Arbacher-Stöger. Man könne seinem Mandanten den Tod nicht vorwerfen: „Es gibt keinen einzigen Beweis dafür, dass er das gemacht hat, was in der Anklage steht.“

"Oida, scho wieder a Toter"

Der 52-Jährige behauptete, der 43-Jährige habe ihn auf einer schwulen Dating-Plattform angeschrieben und sich mit ihm zum Zweck von Chemsex - geschlechtliche Handlungen unter der Wirkung von zuvor konsumierten chemischen Drogen - treffen wollen. Der Mann sei „schon beeinträchtigt“ bei ihm erschienen und habe sich dann in seiner Wohnung weiter an bei ihm vorrätigen Drogen bedient: „Er hat Crystal Meth gesnieft.“ Während er kurz in der Küche war, habe sich der Mann auch noch Liquid Ecstasy „eine g'haut“, vermutete der Angeklagte.

Denn der 43-Jährige sei dann einfach eingeschlafen. Um 6.00 Uhr in der Früh habe er bemerkt, dass dieser tot war, als er mit ihm wieder intim werden wollte. „Da hab ich mir gedacht 'Oida, da gibt's ja nicht. Oida, scho wieder a Toter'.“