Toter in Wiener Kühltruhe starb in Niederösterreich

Der Fund einer völlig verwesten Leiche in einer Tiefkühltruhe in Wien-Floridsdorf sorgte im vergangenen Oktober für Aufsehen. Nur weil der Strom ausgefallen war, der Inhalt der Truhe auftaute und sich ein unsagbarer Gestank im Kellerabteil des Hauses in der Mengergasse ausbreitete, wurde der Fall bekannt. Ein Mieter gab an, dass sein Freund, der zeitweise bei ihm gewohnt haben soll, gestorben sei. Er habe Panik bekommen und sei überfordert gewesen – also habe er die Leiche eingefroren. Doch jetzt stellt sich heraus: Gestorben ist der 42-jährige Österreicher gar nicht in der Wiener Wohnung – sondern in Niederösterreich.