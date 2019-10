Leiche im Tiefkühlschrank soll Freund des Verdächtigen sein

Nach der Obduktion der am Donnerstag gefundenen verwesten Leiche in einem Kellerabteil, gab die Polizei am Freitag bekannt, dass es sich bei dem Toten um einen Mann handelt. Vorerst konnten keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gefunden werden. Der festgenomme Michael K. (45) wurde in der Nacht auf Freitag bereits einvernommen. Er gab laut Polizei an, dass es sich um die Leiche seines Freundes handeln soll. Demnach habe er ihn leblos aufgefunden und ihn danach in Plastiksäcken verpackt in seine Kühlkruhe gelegt. Entgegen ersten Annahmen dürfte der Leichnam nicht zerstückelt gewesen sein. Ein toxikologisches Gutachten im Rahmen der Obduktion ist noch ausständig.

Strom ausgefallen

Die Bewohnern des Hauses in der Mengergasse in Wien-Floridsdorf sind entsetzt. Die Polizei stellte am Donnerstag mehrere Plastiksackerl in einer Tiefkühltruhe im Keller sicher. Kurz vor 11.45 Uhr hatten Bewohner den Notruf gewählt, weil sich extremer Gestank ausgebreitet hatte. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, war der Strom ausgefallen - deshalb dürften die Leichenteile aufgetaut sein.

"Ich war im Büro, als das passiert sein muss. Ich habe dann nur diesen furchtbaren Gestank bemerkt", sagt Hausbewohner Arpit Goyal. "Es ist tragisch, er wirkte sehr normal." Das sagt er über den Verdächtigen Michael K.