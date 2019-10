Wien: Möglicherweise Leichenteile in Kühltruhe entdeckt

Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Mengergasse in Wien-Floridsdorf alarmierten am Donnerstagvormittag, kurz vor 11.45 Uhr, die Polizei. Sie beschwerten sich über massiven Gestank, der vermutlich aus dem Keller kam.

Die Polizei fand daraufhin eine Kühltruhe in einem Kellerabteil, in dem sich Plastiksäcke mit übel riechendem unbekannten Inhalt befanden. Diese wurden sichergestellt und sollen nun näher untersucht werden.

Alles Weitere ist derzeit noch Gegenstand von laufenden Ermittlungen, wurde betont. Die Untersuchungen hat das Landeskriminalamt Wien übernommen.

Mehr in Kürze.