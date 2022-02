Totalumbau im Innenministerium: Reaktion auf dynamische Lage

Von derzeit 260 Geschäftsbereichen in der Zentralstelle des BMI werden zehn eingespart und 20 neu geschaffen, so Tomac. Man reagiere damit auf die „dynamische Lage“. Die markantesten Neuerungen: Operatives Grenz- und Fremdenpolizeimanagement, Lagezentrum für den Krisen- und Katastrophenschutz, Abteilung für Polizeiliche Sondereinsätze, Büro für den Bereich Drohnen, Stelle für Historische Angelegenheiten (Mauthausen) usw.

Eine der größten Herausforderungen stellt wohl die Personalsuche für die „Direktion für Digital Services“ dar. Die Abwehr von täglich bis zu 1.000 Cyberangriffen sei nur die Spitze des Eisberges, die das Kompetenzzentrum für Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) im Ministerium zu stemmen hat.

Gerade was gutes IT-Personal anbelangt, sei der Markt „leergefischt“. „Das Personal ist einer der größten Budgetposten. Wir brauchen ein lukratives Gehaltsschema, um am freien Markt Kräfte zu finden“, sagt IKT-Leiter Markus Popolari. In der Privatwirtschaft gäbe es viele besser dotierte Jobs.

Lagezentrum unter der Erde

Zur Reform gehört auch die Neuaufstellung des Krisenmanagements. Dafür wird ein Lagezentrum zwölf Meter unter der Erde im Bereich des Innenministeriums in der Herrengasse gebaut. Bei künftigen Krisen sollen darin alle Fäden zusammenlaufen. Baubeginn ist Ende des Jahres, die Fertigstellung für 2024 geplant.