Opfer von Cyberkriminellen hoffen auf Gutmachung

Allein in Österreich gab es mehr als 4.000 Opfer, weltweit beläuft sich der Schaden auf über 200 Millionen Euro. Die Anklage ist eingebracht, rechtskräftig ist sie noch nicht. In einigen Wochen steht mit einem früheren israelischen Geheimdienstoffizier und Krypto-Millionär die nächste schillernde Figur des Cyber-Trading-Fraud in Wien vor Gericht.

Der Israeli soll hinter jener Software für den weltweiten Anlagebetrug stecken, für den der „Wolf von Sofia“, so der Spitzname des Cyberkriminellen Gal B. (34), in Wien im Vorjahr rechtskräftig zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt wurde.

Im Zuge eines weiteren Falles der Cybertrading-Mafia haben nun erstmals auch Opfer aus Österreich begründete Hoffnung auf Schadenswiedergutmachung. Der Zentralstelle für Cybercrime in Bayern (ZCB) ist ein Schlag gegen eine weltweit agierende Organisation gelungen. Neben 350 um etwa neun Millionen Euro geschädigte Anleger aus Deutschland gibt es auch 12 Opfer aus zwölf Niederösterreich. Elf Beschuldigte sitzen bereits in Haft.