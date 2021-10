„Wolf von Sofia“ gefasst: Ermittler als "Kriminalisten 2021" ausgezeichnet

Allein in Österreich gab es mehr als 4.000 Opfer, weltweit beläuft sich der Schaden auf über 200 Millionen Euro. Einem Ermittlerteam aus dem Bundeskriminalamt und dem nö. Landeskriminalamt ist es zu verdanken, dass die Drahtzieher von einem der größten „Cyber-Trading-Frauds“ (Geldanlage-Betrug) in der Geschichte hinter Gitter sitzen oder demnächst in Wien vor Gericht stehen. Für den Ermittlungserfolg wurde den sechs Fahndern am vergangenen Wochenende große Ehre zuteil. Sie wurden im Rahmen eines Festaktes, der von der Vereinigung österreichischer Kriminalisten als Veranstalter ausgerichtet wurde, mit dem Award „Kriminalist 2021“ ausgezeichnet.

Der Fall hatte medial in aller Welt für Schlagzeilen gesorgt. Tausende gutgläubige Anleger waren dem „Wolf von Sofia“ auf den Leim gegangen. Den Beinamen bekam der israelische Cyberkriminelle Gal B. (33) in Anlehnung an den berüchtigten Börsenmakler Jordan Belfort (US-Filmbiografie „The Wolf of Wall Street“). Das österreichische Ermittlerteam war zusammen mit Kollegen aus Bulgarien, Deutschland und der Tschechischen Republik und den Staatsanwaltschaften Feldkirch und Saarbrücken den Anlagebetrügern seit 2019 auf der Spur.

Alles verloren

Ihnen gelang es, das Netzwerk zu zerschlagen, das mit betrügerischen Onlineplattformen ein Vermögen machte. Anlegern wurde mit Wetten auf Kursentwicklungen (sogenannte Binary Options) eine hübsche Rendite versprochen. „Die Plattformen sind so gut aufgebaut, dass sie von den legalen und seriösen Brokerseiten nicht zu unterscheiden sind“, schildert Martin Grasel vom Landeskriminalamt NÖ. Den Kunden wurde durch eine manipulierte Software massive Kursveränderungen vorgespielt, worauf die Opfer noch mehr Geld nachschossen und schließlich alles verloren. Rund 4.000 Österreicher wurden auf diese Art bereits als Opfer ausgeforscht. Die Dunkelziffer jener, die aus Scham die Sache gar nicht erst anzeigten, ist um ein Vielfaches höher.