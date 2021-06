Bitcoin-Geschäfte rissen Landwirte in Ruin

Aus den Aussagen von Vater und Sohn und aus den dicken Aktenbergen geht hervor, dass die Landwirte über die Jahre mit monatlichen Überweisungen in Summe mehr als 182.000 Euro an den 56-Jährigen zahlten. Dieser wiederum sollte als Vermittler für Geschäftsanbahnungen in diverse Länder reisen. Der Beschuldigte sieht die überwiesenen Beträge als Abgeltung für seinen Aufwand sowie als risikobehaftete Investments. „Wir wollten Geschäfte machen und darum habe ich mich gekümmert. Aber es ist fast nichts aufgegangen“, so der Angeklagte. Nur zwei Mal übergab er den Landwirten Gewinne von ein paar Tausend Euro.

„Und der Rest?“, wollte die Richterin wissen. Der ist bei den vielen Reisen „draufgegangen“. Am Handy des findigen Geschäftsmannes fanden die Ermittler Fotos von dicken Geldbündeln, Diamanten, Goldbarren und Luxusimmobilien. „Ich habe nie ein Foto selbst geschossen. Das haben mir andere Leute geschickt. Ich war nur der Vermittler“, sagt der Angeklagte. Ausreichend Geld dürfte er jedenfalls gehabt haben. Laut Auskunft eines Wettkonzerns soll der 56-Jährige in zwei Jahren 595.000 Euro am Glücksspieltisch eingesetzt haben. Heute sei er aufgrund seiner Spielsucht gesperrt.

Was den schweren Betrug anbelangt, bekannte er sich nicht schuldig. Das (rechtskräftige) Urteil nahm er aber schließlich doch an. Es lautet auf zehn Monate bedingte Haft, 3.000 Euro Strafe sowie 50.000 Euro Schadenswiedergutmachung an die beiden Geschädigten. Außerdem erging eine Weisung an eine verpflichtende Psychotherapie.