Tausende gingen „Wolf von Sofia“ in die Falle

Den Investoren wird vorgegaukelt, dass ihr Geld lukrativ am Finanzmarkt angelegt wird. Sobald sie sich auf der Seite registriert hatten, kam sofort ein Anruf aus einem der Call-Center in Sofia, Zagreb oder einer anderen Stadt am Balkan. „Teilweise sind 100 psychologisch geschulte Agents an den Telefonen gesessen, um Anleger zu überzeugen“, so die Fahnder.

Sie selektierten potente und investitionswillige Kunden aus, danach nahm ein erfahrener „Broker“ des Call-Centers die Opfer nach allen Regeln der Kunst aus.

Die „Kunden“ wurden bei ihren Investitionen begleitet und ihnen durch eine manipulierte Software Kursveränderungen vorgespielt. 4.000 Österreicher sind bereits als Opfer ausgeforscht und die Dunkelziffer jener, die aus Scham die Sache gar nicht erst anzeigten, ist um ein Vielfaches höher.