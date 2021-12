Tierschützer kritisieren Ponyreiten im Alten AKH

Noch vor drei Jahren gab es am Campus auch eine lebende Krippe – mit Schaf, Esel und Co. „Auch hier gab es Kritik“, sagt er. Organisiert wurde die Krippe noch von dem ehemaligen Inhaber des Unibräus. Der Ponyreitbetrieb, der nur noch am morgigen Donnerstag am Alten AKH zu finden ist, ist da um einiges bekannter: 129 Jahre lang betrieb die Firma auch das historische Pony-Karussell im Prater.

Im Juli 2016 musste das "1. Wiener Ponny Caroussel" schließen. Jetzt ist es ein Kaffeehaus. Einerseits soll es damals finanzielle Schwierigkeiten gegeben haben, andererseits hatten auch hier Tierschützer ihre Bedenken geäußert. "Die Pferde mussten bei lauter Musik im Kreis rennen", sagt der VGT.