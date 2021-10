Teure Spitalssanierungen: ÖVP will den Rechnungshof einschalten

Obwohl das Projekt noch gar nicht gestartet ist, steigen die Kosten bereits stetig an: Während die Baukosten in Favoriten in dem aus 2019 stammenden Konzept noch mit 463 Millionen Euro veranschlagt wurden, wurde zuletzt vom Wiener Gesundheitsverbund (Wigev) bereits eine Summe von rund 800 Millionen Euro kommuniziert.

Noch rätselhafter ist die Entwicklung der Gesamtkosten: 2019 sprach Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) von einer Investitionssumme von zwei Milliarden Euro, zuletzt war von fünf Milliarden die Rede.

All das ruft die ÖVP auf den Plan: „Ein Desaster wie das Milliardengrab Krankenhaus Nord, das mindestens eine halbe Milliarde Euro mehr als geplant gekostet hat, darf sich schlichtweg nicht wiederholen“, sagt Ingrid Korosec, Gesundheitssprecherin der Wiener ÖVP. Sie wird eine Anfrage in der Causa einbringen.