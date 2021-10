Kostenexplosion bei Sanierung der Wiener Spitäler

Darin ging man von den noch einige Jahre zuvor teuer geplanten, aber nie realisierten Zentralbauten (etwa für die Klinik Ottakring bis 2024) ab, die das veraltete Pavillon-System ablösen sollten.

Doch auch die Umsetzung der neuen Pläne, die 2019 schon den Führungsteams in den Spitälern präsentiert worden waren, kommt nicht wirklich in die Gänge. Dabei hätten die Bauarbeiten in einigen der Gemeindespitäler laut Konzept bereits heuer beginnen sollen.

So zum Beispiel in der Klinik Hietzing – ein Paradebeispiel für ein unzeitgemäßes Pavillon-Spital mit vielen Gebäuden in schlechtem Zustand. Entsprechend hoch wurde mit 604 Millionen Euro seinerzeit der dortige Investitionsbedarf beziffert (siehe Grafik).