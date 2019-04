AKH Wien wird bis 2030 eine Großbaustelle

Über all dem schwebt angesichts der Probleme beim KH Nord die Frage, ob wenigstens beim AKH der Zeit- und Kostenrahmen hält. Nicht zuletzt die Stadt Wien dürfte daran größtes Interesse haben, hat sie doch gegenüber dem Bund eine Kostengarantie abgegeben, dass die 1,4 Milliarden Euro reichen werden. Wetzlinger ist zuversichtlich, dass das gelingt, weil von Anfang an Experten mit dem Projekt betraut seien, die das Haus in- und auswendig kennen: Es ist der Gesundheitsdienstleister Vamed KMB, der seit 1994 für die technische Betriebsführung des AKH zuständig ist.

Schon damals wurde vertraglich festgelegt, dass die Vamed auch für die Abwicklung der künftigen Sanierungen zuständig ist. Somit war nun laut Wetzlinger dafür keine eigene Ausschreibung nötig. Das Unternehmen fungiere als Totalunternehmer und sei somit für Planung und Ausführung zuständig.